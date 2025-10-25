Качество содержания дворов проверили в 7 округах Подмосковья за неделю

В Подмосковье продолжают контролировать состояние дворов, общественных пространств и подъездов. Специалисты проводят ремонт асфальта, игровых площадок и мест общего пользования. На этой неделе работы по благоустройству прошли в семи округах.

К наведению порядка привлекли инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и управляющие компании.

В доме № 1к2 на Сосновой улице в Котельниках выполнили сварочные работы на стояке, устранили течь и восстановили подачу водоснабжения. Около дома № 20 на Станционной улице в поселке Снегири в Истре отремонтировали игровую площадку, а в деревне Комарово в Волоколамске опилили деревья и кустарники под линиями электроснабжения.

Кроме того, в Мытищах между домами № 5 и № 5к1 на Станционной улице уложили новый асфальт и тротуарную плитку. Внутри двора рабочие также установили современную контейнерную площадку.

В Бронницах же на Первомайском переулке у дома № 2 привели в порядок территорию, в Зарайске возле домов № 25 во 2-м микрорайоне обустроили парковку с системой водоотведения, а улице Дачной и Зеленом переулке в Коломне убрали опавшую листву.