Качество содержания дворов проверили на улице Вишневый бульвар в Чехове

Заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин проинспектировал качество содержания дворов вблизи трех домов по улице Вишневый бульвар. В обходе также приняли участие специалисты администрации, сотрудники учреждения «Чеховское благоустройство» и депутат Галина Козина.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин осмотрел дворы у домов № 7, № 8, № 9 на улице Вишневый бульвар. В составе комиссии также были специалисты «Чеховского благоустройства», управления контрольной деятельностью администрации городского округа Чехов и председатель окружного Совета депутатов Галина Козина.

Во время мониторинга специалисты проверили все аспекты содержания улиц, зафиксировали недочеты и передали в работу подведомственным организациям.

«В процессе нашего обхода к нам обратилась жительница дома № 8, с вопросом, касающимся компетенции управления жилищно-коммунального хозяйства. Данное обращение было принято и направлено в ответственную структуру для дальнейшего рассмотрения», — сказал Алексей Родин.

По вопросам содержания дворов можно обратиться в Управление контрольной деятельностью по телефону: +7 (49-67) 23-58-36, Управление благоустройства администрации по телефону: +7 (49-67) 27-91-10, в учреждение «Чеховское благоустройство» по телефону +7 (800-30) 0-87-43, а также в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Чехов по телефону: +7 (49-67) 23-00-04.

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