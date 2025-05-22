Качество содержания дворов проверили на улице Строителей в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков провел обход территории на улице Строителей, 11. Местные жители обратились с просьбой убрать мусор с детской площадки.

Вместе с представителями управляющей компании МБУ «ХТУ» осмотрели состояние дворовой территории — мусора не обнаружено, двор зеленый и ухоженный. В настоящее время ведутся работы по ремонту пешеходных дорожек, что сделает территорию более удобной для проживания.

Была поставлена задача управляющей компании убрать сухие деревья и праздничные украшения, а также флаги с домов. В ближайшее время ожидается очередной государственный праздник, и дворы вновь будут украшены национальным триколором.

«Все вопросы зафиксированы, протокол встречи направлен профильным структурным подразделениям для проработки», — сказал Мещеряков.