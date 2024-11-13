Качество содержания дворов проверили на улице Полиграфистов в Чехове

Это мероприятие стало реакцией на многочисленные жалобы жителей, которые были недовольны нерегулярной уборкой урн и затоплением подвалов.

В ходе обхода были выявлены нарушения в уборке и благоустройстве. Павел Сибарсов подчеркнул важность оперативного реагирования профильных служб на подобные проблемы. «Мы обязаны быстро реагировать на жалобы граждан и поддерживать чистоту и порядок в нашем городе. Контроль за устранением выявленных недостатков будет усилен, и мы обязательно проинформируем жителей о проделанной работе», — сообщил он.

Специалисты уже получили инструкции по устранению выявленных недостатков. Жители надеются на скорые улучшения и стабильное поддержание чистоты и безопасности в своих дворах. Такие мероприятия не только способствуют благоустройству, но и укрепляют доверие между властью и населением.

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