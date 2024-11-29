Качество содержания дворов проверили на улице Полиграфистов в Чехове

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, заместитель главы Павел Сибарсов провел инспекцию территории в городе Чехов. Маршрут проверки включал улицы Полиграфистов и Весеннюю, а также дворовые территории домов № 16, 17, 18, 19, 20/1, 21 и 2.

Инициатива обхода была связана с обращениями жителей, которые поднимали вопросы благоустройства района. Граждане жаловались на состояние газонов, пешеходных дорожек, тротуаров и необходимость вывоза порубочных остатков, что создавало неудобства для передвижения.

В ходе проверки Павел Сибарсов осмотрел указанные участки, выслушал замечания жителей и проконтролировал выполнение ранее поставленных задач. По итогам обхода было установлено, что серьезных нарушений в состоянии благоустройства не обнаружено. Однако заместитель главы подчеркнул, что регулярный мониторинг территорий будет продолжаться в рамках еженедельных проверок, чтобы оперативно решать возникающие проблемы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».