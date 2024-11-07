Качество содержания дворов проверили на улице Дружбы в Чехове

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин провел очередной плановый обход дворовых территорий в городском округе. В мониторинге также приняли участие коллеги из МБУ «Чеховское благоустройство» и управления контрольной деятельностью администрации.

Комиссия провела инспекцию состояния дворов по улице Дружбы, включая дома № 2, № 4, № 6, № 8/1 и № 8/2. В процессе обхода были зафиксированы замечания, касающиеся неудовлетворительной уборки снега. Алексей Родин поручил сотрудникам МБУ «Чеховское благоустройство» незамедлительно устранить выявленные недочеты и обеспечить должный уход за территориями в будущем.

Жители городского округа Чехов могут направлять обращения с просьбой провести те или иные работы в профильные учреждения: управление контрольной деятельностью: Тел.: 8 (49-67) 23-58-36, управление благоустройства администрации городского округа Чехов: Тел.: 8 (49-67) 27-91-10, МБУ «Чеховское благоустройство»: Тел.: 8 (800-30) 0-87-43, управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Чехов: Тел.: 8 (49-67) 23-00-04.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».