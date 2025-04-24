Качество содержания дворов проверили на Первомайской улице в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Валерьевич Мещеряков провел очередной обход территории в рамках еженедельного мониторинга. На этот раз внимание было уделено придомовой территории на улице Первомайская, 7.

Поводом для визита стало обращение жителей многоквартирного дома с просьбой об уборке территории. Вместе с представителями управляющей организации МБУ «ХТУ» и лидером общественного мнения Дмитрием Луженским Роман Валерьевич встретился с инициативными жителями, чтобы обсудить актуальные вопросы и наметить пути их решения.

Так, в планах установка дополнительного лежачего полицейского для повышения безопасности дорожного движения, благоустройство территории вокруг новой детской площадки и установка полусфер вдоль тротуара для предотвращения незаконной парковки.

«Безопасность и комфорт жителей — наш приоритет. Все обозначенные вопросы взяты в работу, в ближайшее время мы обсудим пути их решения с профильными службами», — отметил Роман Валерьевич. Он также поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию и совместную работу.

Обсуждение показало, что взаимодействие власти, управляющих организаций и населения способствует оперативному решению насущных вопросов.