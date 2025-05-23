Качество содержания дворов проверили на Октябрьской улице в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец провела обход жилых кварталов и встретилась с жителями Октябрьской улицы. Совместно с председателем совета депутатов Татьяной Голод обсудили с жителями многоквартирных домов № 1, 3, 5 по улице Октябрьская и домов № 1, 2 по Октябрьскому проезду актуальные вопросы благоустройства и безопасности.

Жителей волнуют систематические акты вандализма — граффити на фасадах домов, установка камер системы «Безопасный регион» для повышения безопасности, выгул домашних питомцев на газонах и придомовой территории, регулярная уборка и модернизация детских игровых площадок, а также кронирование тополей из-за опасности пожаров, связанной с тополиным пухом.

Все обращения жителей были зафиксированы, протокол встречи направлен в профильные структурные подразделения для дальнейшей проработки и решения поднятых вопросов.

«Благодарю Наталью Александровну за открытый диалог, желание обсуждать интересующие вопросы», — подчеркнула заместитель главы Валентина Тропанец.