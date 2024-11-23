Качество содержания дворов проверили на 2-й Комсомольской улице в Дмитрове

Заместитель главы Дмитровского городского округа Михаил Жуков провел выездной мониторинг территории 2-й Комсомольской улицы, 16. В ходе проверки он рассмотрел обращения местных жителей, касающиеся двух актуальных проблем: отсутствия уличного освещения и навалов бытового мусора на контейнерной площадке.

По вопросу уличного освещения Михаил Жуков пояснил, что линия освещения в данной зоне не находится в муниципальной собственности округа, что делает невозможным ее обслуживание за счет бюджетных средств. Однако заместитель главы заверил, что комитет по управлению имуществом администрации округа уже занимается проработкой вопроса о возможности принятия данной линии в муниципальную собственность. Решение этой задачи позволит в дальнейшем обеспечить надлежащее освещение улицы.

Что касается проблемы с бытовыми отходами, во время обхода навалы мусора на контейнерной площадке обнаружены не были. Михаил Жуков отметил, что скопление отходов может возникать из-за запаркованности внутридворовых проездов, что мешает региональному оператору своевременно вывозить мусор с площадки. Администрация продолжит работу по контролю ситуации и взаимодействию с жителями для предотвращения подобных случаев.

Мониторинг территории и личное участие представителей администрации в решении проблем жителей остаются важным элементом работы Дмитровского городского округа.

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