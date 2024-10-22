Качество содержания дворов на улице Дружбы проверили в Чехове

Заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин обошел дворы по улице Дружбы. В обходе также участвовали представители муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство».

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин проинспектировал дворы вблизи домов № 2, № 4, № 6, № 8/1, № 8/2 по улице Дружбы. Комиссия высказала некоторые замечания: размещение незаконной рекламы, несвоевременный скос травы и опиловка деревьев, плохое содержание футбольной площадки.

Помимо этого, представители администрации проверили работу уличных фонарей, качество обслуживания детских игровых и спортивных зон, содержания дорожек для пешеходов и проездов внутри дворов. Все недочеты приняли в работу профильные специалисты.

Жалобы на содержание дворовых территорий можно направить в профильные учреждения: в Управление контрольной деятельностью по телефону 8 (496) 723-58-36, в Управление благоустройства администрации городского округа Чехов по номеру 8 (496) 727-91-10, в МБУ «Чеховское благоустройство» по телефону 8 (800) 300-87-43 и в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Чехов по номеру 8 (496) 723-00-04.

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