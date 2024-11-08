Качество содержания дворов на улицах Свердлова и Заречной проверили в Балашихе

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин проинспектировал территорию микрорайона Балашиха-2. Вместе с профильными специалистами администрации и местными жителями он осмотрел качество содержания дворов на улицах Свердлова и Заречной.

Комиссия с участием заместителя руководителя Балашихи Максима Сидоркина проинспектировала качество содержания дворовых и общественных пространств по улице Свердлова, вблизи домов № 3, № 5/1, № 5/2, № 5/3, № 5/4, № 5/5, № 5/6, № 23, № 25, № 43, № 45, № 47 и № 55, а также у дома № 17 на Заречной улице.

«Обратили внимание на содержание дворовых территорий и ненадлежащую уборку мусора у многоквартирных домов. Необходимо усилить работу по уборке мусора у мусорокамер и с контейнерных площадок. Осмотрели содержание детских игровых площадок и благоустройство дворовой территории у домов № 46 и № 50 по улице Свердлова», — отметил Максим Сидоркин.

В конце проверки замглавы муниципалитета поручил ответственным завершить обустройство пешеходной дорожки рядом с этими домами.

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