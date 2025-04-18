Качество содержания дворов и придомовых территорий проверили в Дмитрове

По инициативе главы Дмитровского муниципального округа Ивана Курданина в округе регулярно проводятся встречи с жителями и проверки состояния территорий. Такой подход позволяет оперативно реагировать на обращения граждан, следить за качеством выполненных работ и улучшать условия городской среды.

Так, 16 апреля заместитель главы округа Николай Чаплыгин посетил микрорайон имени Аверьянова. Вместе с жильцами дома № 8А он проверил состояние недавно отремонтированного канализационного люка. Горожане подтвердили, что работы были выполнены качественно и в полном объеме.

Накануне, 15 апреля, Николай Чаплыгин осмотрел 2-ю Комсомольскую улицу, где проверил состояние дворовой территории, парковки и детской площадки у дома № 16к1. Все объекты оказались в порядке. На следующий день аналогичная проверка прошла на улице Космонавтов у дома № 27, где также не было выявлено замечаний — входные группы и придомовая территория соответствовали нормам.

«Закрепление территорий за ответственными лицами позволяет комплексно оценивать инфраструктуру, ставить конкретные задачи и контролировать их выполнение», — отметил Николай Чаплыгин.

Заместитель главы округа Анжела Бондарева также активно участвует в работе с жителями. 16 апреля она посетила улицу Сиреневую (дома № 1 и 2), где ранее поступали жалобы на состояние дорожного покрытия. После проведенного ремонта проблема была решена, и обращение закрыто.

«Мы всегда открыты для диалога и готовы выслушать каждого. Только совместными усилиями мы сможем сделать наш город комфортным, безопасным и уютным», — подчеркнула Анжела Бондарева.

17 апреля Ольга Шеломанова проверила ход работ на улице Московской у дома № 8. Здесь специалисты не только отремонтировали сломанный элемент детской площадки, но и обновили песок в песочнице. В тот же день она посетила микрорайон ДЗФС (дом № 13), где ранее были проблемы с подтоплением тротуара. После устранения неполадок пешеходная зона стала безопасной для жителей.

«Личные встречи с жителями помогают нам видеть реальные проблемы и быстро их решать. Это напрямую влияет на качество жизни горожан», — отметила Ольга Шеломанова.

Светлана Тарасова, еще один заместитель главы округа, провела встречу с жителями дома № 25 на улице Космонавтов. Она обсудила планы по благоустройству улицы на текущий год и ответила на вопросы граждан.

«Во время обходов я стараюсь обращать внимание на потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в будущем. Это помогает не только оперативно решать текущие вопросы, но и предотвращать возможные трудности», — заявила Светлана Тарасова.

Администрация Дмитровского округа продолжает практику личных встреч с жителями, стремясь сделать муниципалитет более комфортным для жизни. Такой формат работы помогает не только решать насущные проблемы, но и выстраивать доверительный диалог между властью и горожанами, что особенно важно для развития городской среды.