Качество содержания дворов и домов проверили на Весенней улице в Чехове

Заместитель главы городского округа Чехов Александр Хабаров осмотрел состояние дворов, а также качество содержания домов на Весенней улице. Во время обхода комиссия выявила несколько недочетов, их устранят в ближайшее время.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Александр Хабаров обошел дворовые территории и многоквартирные дома № 18, № 20, № 22/1, № 22/2, № 26 и № 26а по улице Весенняя. Вместе с ним на проверку выехали специалисты управляющей компании, работники ресурсоснабжающей организации и инициативные жители.

Комиссия зафиксировала несколько нарушений. Александр Хабаров поручил представителям управляющей организации привести в порядок информационный стенд, снять неактуальные материалы, очистить от мусора подъезды в доме № 18, закрыть электрощиток, убрать входные группы, повесить замок на подвал дома № 28 и освободить автостоянку от покрышек для шин.

«Благодарим всех жителей за бережное отношение к территории и соблюдение правил, способствующих поддержанию чистоты и порядка. Ваш вклад имеет важное значение для улучшения качества жизни в нашем округе», — подчеркнул Александр Хабаров.

Отметим, что такие проверки проводят на территории Чехова регулярно.

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