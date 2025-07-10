Качество содержания дворов и детских площадок проверили в Чехове

Представители администрации проверили состояние дворов на улице Чехова. В ходе мониторинга отметили, что в целом территория находится в удовлетворительном состоянии.

Тем не менее, представители администрации дали поручение убрать песок, так как он разметан по всей территории. Также необходимо отремонтировать козырек над песочницей, восстановить покрытие по всей площадке и привести качели в нормативное состояние.

Рядом с домом № 73 в скором времени оборудуют новую детскую игровую площадку. Обратили внимание на то, что в непосредственной близости от нее находится спиленное дерево, которое следует убрать. Уже дали поручение: привести близлежащую территорию в надлежащее состояние.

Все зафиксированные нарушения были направлены в работу соответствующим службам.

Напомним, по всем предложениям или просьбам о проведении работ можно обратиться в профильные учреждения: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа Чехов, Управление контрольной деятельностью, Управление благоустройства администрации муниципального округа Чехов, а также «Чеховское благоустройство».