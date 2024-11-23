Качество содержания двора на улице Строителей проверили в Лосино-Петровском

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском Сергей Джеглав провел проверку обновленной детской площадки во дворе дома № 17 на улице Строителей. Модернизация была выполнена в рамках партийного проекта «Городская среда».

Во время осмотра он оценил качество установленных игровых элементов и благоустройства территории. По итогам проверки было отмечено, что работы выполнены на высоком уровне, что вызвало положительные отзывы у местных жителей. Однако они обратили внимание на небрежную отсыпку территории возле игровой зоны. Сергей Джеглав пообещал оперативно устранить этот недостаток, чтобы площадка соответствовала всем требованиям.

В ходе общения с жителями также была поднята проблема подтопления парковки рядом с домом. Сергей Джеглав заверил, что весной будет установлен водоотводящий лоток для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Еще одной темой обсуждения стали жалобы на работу кафе «Чайхана», расположенного неподалеку. Жители выразили недовольство из-за загруженности парковки и неприятного дыма от заведения. Секретарь партии пообещал обсудить эту проблему с владельцем кафе и найти решение.

Куратор проекта «Городская среда» Татьяна Голод сообщила, что специалисты рассмотрят все просьбы и пожелания жителей.

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