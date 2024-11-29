Качество содержания домов проверили на Вишневой улице в Чехове

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Александр Хабаров провел контрольное обследование состояния территорий и многоквартирных домов № 2, 3, 5 на Вишневой улице. В проверке также приняла активное участие управляющая компания «Порядок».

Общая оценка состояния жилых зданий оказалась положительной. Проверка подтвердила, что дома находятся в хорошем состоянии, а территория вокруг них поддерживается в чистоте. Это свидетельствует о высоком уровне работы управляющей компании и ее ответственности перед жителями. Александр Хабаров сообщил, что на территории поддерживается чистота и порядок, что также заслуживает положительной оценки. В процессе осмотра выявлено одно замечание. В доме № 3 требуется устранить граффити в лифтах.

Администрация округа продолжит регулярный контроль за состоянием жилого фонда и прилегающих территорий для обеспечения комфортных условий проживания граждан.

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