Качество содержания домов проверили на улице Мичурина в Химках

Глава городского округа Химки Елена Землякова провела обход территории совместно с представителями профильных ведомств и депутатами. Особое внимание она уделила содержанию домов и подъездов на улице Мичурина.

Елена Землякова поручила коммунальщикам обновить штукатурку, покрасить стены и вымыть окна в подъезде дома № 15.

«Жилой фонд здесь имеет значительно большой возраст, поэтому нуждается в постоянном, тщательном уходе. Осмотрела прилегающую территорию в этом районе, усилим работу с предпринимателями. Рельеф холмистый, на территории много лестниц. Поручила установить элементы для пандусов на широких лестницах уже в этом году», — написала в своем телеграм-канале Елена Землякова.

Помимо этого, Елена Владимировна проверила благоустройство во дворах многоквартирных домов. Специалисты из управляющих компаний и «Объединенного городского хозяйства» в ближайшее время вывезут сухие ветки и уберут аварийные деревья на территории микрорайона.