Качество содержания детских площадок и дворов проверили в Мытищах

В Мытищах прошел еженедельный обход адресов, по которым поступило большее количество обращений от жителей. К примеру, профильные специалисты проверили качество содержания детских площадок и дворов.

Опиловка сухостоев, замена секции забора во дворе дома, ремонт асфальтового покрытия — ключевые темы, по которым обращались жители Мытищ на прошедшей неделе. Также их волновали некачественная работа управляющей компании, проблемы с вывозом мусора и содержание детских площадок.

Для тщательной проработки жалоб в администрации округа Мытищи разделили на сектора. За каждым из них закрепили заместителя главы администрации.

Все зафиксированные на этой неделе обращения профильные специалисты взяли в работу.

Отметим, что подобные обходы в округе проходят каждый четверг. Следующий состоится 11 июля. Анонсы встреч с жителями выкладывают на официальных страницах администрации Мытищ в социальных сетях. Телеграм ВКонтакте Одноклассники

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