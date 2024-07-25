Качество содержания 10 дворов проверили в Мытищах

Дворы у домов 19, 19А, 19Б, 21 и 27 по улице Первомайской, у домов 32, 34 и 23А по улице Академика Каргина, а также у домов 20 и 22 по улице Коминтерна проверила выездная комиссия администрации городского округа Мытищи. Осмотрели и территории общего пользования, и примыкающие к многоквартирным домам территории.

Комиссия высказала замечания по вывозу мусора и покосу травы на газонах. Проверили работы по обновлению ливневой канализации реки Работня.

Также встретились с подрядчиком, который прокладывает тепловые системы к новому жилому комплексу «Ярославский квартал».

Все недочеты ответственные организации ликвидируют в течение трех дней.

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