Качество школьного питания проверили в Химках

Проверка качества питания в образовательном учреждении прошла в Химках. Участие в ней приняли народные избранники и родители учеников, а также сами школьники и представители администрации округа.

Мероприятие состоялось в школе № 29. Его провели в рамках проекта «Новая школа».

Комиссия дала оценку работе столовой. Также участники попробовали блюда из меню: вареники с творогом и топпингом, какао и чай. Общий вывод звучал так: еда по-домашнему вкусная и сытная.

«Для нас важно, чтобы дети ели с аппетитом и получали от пищи не только пользу, но и удовольствие. Мы строго следим за качеством продуктов и разнообразием меню, чтобы завтраки и обеды были вкусными и сытными», — сказала директор школы, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Регулярно в меню школьников вносят изменения. К примеру, с 1 сентября в Подмосковье в него добавили блины и хлопья с молоком, рыбные палочки, куриный шницель и круассаны.

«Одно дело — видеть меню на бумаге, и совсем другое — попробовать еду самому и поговорить с детьми. Такой общественный контроль с участием родителей и депутатов делает всю систему организации питания прозрачной. Это позволяет получать прямую обратную связь и быть уверенными, что наши дети получают действительно качественную и вкусную еду. Это лучший способ выстроить доверие», — добавила муниципальный депутат Ирина Спирина.