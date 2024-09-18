Качество школьного питания проверили в гимназии № 7 в Чехове

Заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев проверил обновление и качество школьного питания в гимназии № 7. Летом здесь обновили кровлю, внутренние помещения пищеблока и обеденный зал, а также установили осветительные приборы.

Денис Разуваев проверил питание по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина.

Все блюда готовятся непосредственно перед приемом пищи. Также здесь организовали буфет, где преподаватели и ученики могут купить горячий обед или выпечку по школьной или банковской картам.

В столовой обязательно предусмотрена демонстрационная порция. Например, на завтрак давали вареники с творогом и абрикосовым джемом, а также бутерброды с сыром и чай с лимоном.

Напомним, мамы и папы также смогут проверить качество школьного питания. Для этого необходимо записаться на дегустацию через проект «Родительский контроль», обратившись к администрации школы или через портал ФГИС «Моя школа».

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