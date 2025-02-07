Качество рыбы на ярмарках проверили в Подмосковье

Подмосковные эксперты проверили качество и безопасность рыбы, которую продают на ярмарках и рынках. В январе они провели 1,8 тысячи исследований.

Широкий выбор рыбы и продукции из нее представлен на подмосковных ярмарках. Это форель, горбуша, скумбрия, треска и другие виды.

Вся продукция проходит тщательный контроль. Так, в январе этого года специалисты провели 1,8 тысячи исследований и взяли 1,3 тысячи проб. Они оценили продукцию на внешний вид, вкус, запах и цвет, а также определили паразитарную чистоту.

«При покупке важно обращать внимание на запах — свежая рыба имеет легкий и приятный аромат моря или водоема, мясо должно быть упругим, глаза без помутнений, а жабры ярко-красного или розового цвета», — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что покупать рыбу следует только в местах санкционированной торговли. У продавца должны быть все необходимые документы, подтверждающие происхождение и дату производства товара.