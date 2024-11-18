Качество ремонта проверили в Доме культуры «Сокол» в деревне Федурново

Депутат городского округа Балашиха Светлана Тананова проверила качество текущего ремонта в Доме культуры «Сокол» в деревне Федурново. Рабочий визит прошел в рамках партийного проекта «Культура малой родины».

Светлана Тананова оценила работы по замене окон и провела мониторинг расходования денежных средств, выделенных по решению Совета депутатов. Текущий ремонт провели по программе финансирования значимых проектов в сфере культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта на 2024 год.

Директор Дома культуры Наталья Еременко рассказала о планах работы творческих коллективов на ближайшее время.

Все присутствующие поблагодарили главу округа Сергея Юрова и депутатов за поддержку инициатив.

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