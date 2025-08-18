Качество ремонта проверили в детском саду лицея № 8 в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Родители учащихся побывали в дошкольном отделении лицея № 8 на улице Центральной в Солнечногорске. Проверку качества выполненных работ также поддержал депутат Совета депутатов городского округа Андрей Дорошенко.

Гостям рассказали об изменениях как внутри здания, так и на территории вокруг него.

«В июле нам выделили денежные средства, которые позволили заменить двери, обновить цоколь, дорожки, уложить новую плитку», — сообщила руководитель МБУ «Лицей № 8» Светлана Игнатова.

По словам представителей учреждения, здание учреждения отремонтировали для того, чтобы повысить удобство и безопасность малышей.

«Было очень много неравнодушных, интересующихся родителей. Они позитивно оценили качество ремонта и поделились пожеланиями на будущее по облагораживанию внешнего вида детского сада», — прокомментировал Андрей Дорошенко.

Отметим, что сегодня в шести дошкольных группах лицея № 8 обучаются около 250 детей.