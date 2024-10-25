Качество ремонта дорог проверили в Одинцовском округе

Ремонтные работы выполняли за счет средств инвестора и завершились в августе. Обновленной дорогой пользуются порядка 700 человек: жители Папушево, коттеджных поселков и садовых некоммерческих товариществ.

«Работы на объекте в деревне Папушево были выполнены качественно и очень быстро, жители довольны. Есть дополнительное пожелание — сделать две площадки для разъезда, чтобы развести встречные потоки, поскольку дорога исторически очень узкая. Мы переговорим с инвестором, уверен, что эти „карманы“ в ближайшем будущем появятся. Также необходимо установить на всех стройках, которые находятся рядом, станции для мойки колёс большегрузного транспорта — чтобы глина и грязь не разносились по новой дороге», — сказал Андрей Иванов.

Также на встрече с главой муниципалитета жители деревни сообщили, что во время проведения работ строительная техника могла повредить трубы ливневой канализации, которые проходят под дорогой, в результате существует риск подтоплений нескольких участков. Глава поставил профильным службам задачу провести ревизию и восстановить коммуникации.

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