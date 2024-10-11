Качество ремонта детских площадок проверили на Земской улице в Чехове

Замглавы Чехова Алексей Родин проинспектировал качество ремонта детских площадок на Земской улице. Работы провели после обращения жителей через интернет-портал «Добродел».

Специалисты учреждения «Чеховское благоустройство» обновили термоусадку и подвес качелей на Земской улице рядом с домами № 8 и № 14. Также вблизи дома № 14 они отремонтировали канатную лестницу и установили крепеж сетки на баскетбольное кольцо на площадке рядом с домом № 23. Сотрудники благоустройства быстро и качественно устранили выявленные ранее неисправности.

Комиссия с участием замглавы Чехова также обошла детские игровые зоны на Земской улице, где зафиксировали дополнительные неисправности.

«В плане работ на ближайшее время — ремонт спортивной площадки, замена настила из дерева на улице Земская, дом № 8, а также ремонт игрового элемента „балансир“ и подвес качелей на улице Земская, дом № 2», — заключил Алексей Родин.

О любых обнаруженных неисправностях на детских и спортивных площадках можно сообщить по телефону: 8-800-300-87-43.

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