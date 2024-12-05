Качество работы управляющей компании «Квартал» проверят в Балашихе

В школе № 2 на улице Кудаковского в Балашихе состоялась встреча в формате «Срочной выездной администрации». Глава городского округа Максим Сидоркин вместе с представителями министерства чистоты Московской области и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов обсудили с жителями микрорайона Балашиха-2 проблемы, связанные с деятельностью управляющей компании «Квартал».

Максим Сидоркин отметил, что компания юридически продолжает существовать, но фактически уже более трех месяцев не выполняет свои обязанности по управлению многоквартирными домами.

«В округе существует глобальная проблема с управляющей компанией „Квартал“. Ее сотрудники не выполняют ремонт и содержание домов, она не участвовала в запуске отопления. Нам приходится прибегать к ресурсам нашей муниципальной управляющей компании, где-то просить помощи у других организаций. Мы видим много вопросов от жителей. На все дали ответы», — подчеркнул глава округа.

Жителям разъяснили порядок действий для смены управляющей компании. Для этого необходимо инициировать общее собрание собственников, выбрать новую организацию и собрать более 50% +1 голос от общего числа площадей помещений в доме. Также собственникам напомнили о работе горячей линии администрации по телефону 8 (495) 529-11-90, куда можно обращаться с аварийными заявками.

Отметим, что это уже вторая встреча в рамках «Срочной выездной администрации» с жителями домов, находящихся под управлением компании «Квартал». Ранее подобное мероприятие прошло в микрорайоне Балашиха-3. Власти округа продолжают работу по решению проблем жителей и восстановлению порядка в сфере управления многоквартирными домами.

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