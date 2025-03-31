Качество работы Фонда капитального ремонта оценили в Одинцовском округе

Совещание на котором оценили качество работы регионального Фонда капитального ремонта, прошло в Одинцове. Помимо представителей муниципалитета, участие в обсуждении приняли руководители Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Министерства по содержанию территорий Московской области, а также начальники территориальных управлений.

За последнее время было много сообщений от жителей о том, что работы фонда на объектах систематически переносятся или не завершаются.

«Еще одной серьезной проблемой является то, что многие жильцы не могут получить компенсации. Например, из-за случившихся протечек», — обратился к участникам совещания глава муниципалитета Андрей Иванов.

В программу капремонта 2023–2025 годов в Одинцовском округе включили 268 многоквартирных домов. У 183 домов ремонтируют кровли, в 99 — инженерные системы, в 70 — фасады. В 12 многоквартирных домах проводят замену лифтов. При этом в 2024 году по многим показателям процент выполненных работ оказался значительно ниже запланированного. По внутренним инженерным системам — менее 44%, кровлям — 53%, фасадам — 59%, фундаментам — чуть больше 33%. Все невыполненные работы перенесли на этот год.

Глава Одинцовского округа подчеркнул важность своевременного и полного возмещения ущерба, нанесенного квартирам жителей из-за действий подрядных организаций. Пострадавшие со своими проблемами, созданными во время капремонтов, нередко остаются один на один со страховыми компаниями. Необходимо установить максимальный срок открытия страховых случаев, ограничив его десятью днями.