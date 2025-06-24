Качество подготовки к отопительному сезону проверили в Химках

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов и глава Химок Елена Землякова посетили объекты систем тепло- и электроснабжения округа, котельные и центральные тепловые пункты. Встречу организовали, чтобы оценить качество подготовки муниципалитета к грядущему отопительному сезону.

Как отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, задача сделать так, чтобы минимизировать количество жалоб.

«Потому что мы работаем для жителей, чтобы жители чувствовали нашу заботу и самое главное тепло в осенне-зимний период», — пояснил он.

Всего за летний период специалисты отремонтируют свыше 20 километров теплосетей, а также проведут автоматизацию котельных. Все работы пройдут в рамках инвестиционной и ремонтной программ. Также в 99 центральных тепловых пунктах появятся устройства плавного пуска. Так, специалисты уже приступили к выполнению плана на улицах Панфилова и Бабакина: обновляют трубы по более надежной современной технологии.

«Вместе с командой Министерства энергетики Московской области выработали механизмы для эффективного взаимодействия. Хочу выразить огромную благодарность за внимание к нашему муниципалитету и поддержку», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Напомним, что в Химках активно работают над повышением надежности электросетей и предотвращением перебоев. План включает в себя 18 объектов электроснабжения, восемь трансформаторов и подстанций, 34 километра сетей.