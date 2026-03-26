Качество подачи воды и тепла в домах на улице Машинцева проверили в Химках

Проверку качества водоснабжения и теплоснабжения осуществили в многоквартирных домах № 3 и № 3а по улице Машинцева в Новых Химках. Представители Министерства чистоты Московской области, «Теплоснабжающей компании Мосэнерго», управления жилищно-коммунального хозяйства и управляющей компании приняли участие в комиссионном обходе.

Специалисты в подвальном помещении дома № 3а сняли контрольные показания с приборов. Параллельно с этим были произведены замеры температуры горячего водоснабжения в одной из квартир дома № 3.

Участники рабочей встречи по итогам проведенной проверки зафиксировали, что все измеренные параметры полностью соответствуют установленным нормам. Профильным службам в целях недопущения отклонений в будущем дано поручение усилить контроль за ключевыми показателями систем водоснабжения и отопления, обеспечив постоянное отслеживание ситуации.