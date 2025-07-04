Качество питьевых и сточных вод проверили в Подмосковье

В июне специалисты МосОблВодоканала провели отбор и анализ более 2,5 тысячи проб воды и стоков в округах Подмосковья. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Из общего числа 2055 проб — питьевая вода. Ее брали на водозаборах, в резервуарах, на станциях подготовки и в жилых домах. Еще 452 пробы — сточные воды с очистных сооружений и мест сброса в реки.

После проверки качества ресурса в некоторых округах Подмосковья провели работы на водопроводных сетях. Например, в Электростали взяли около 500 образцов питьевой воды, после чего решили промыть трубы на улицах Западная, Журавлева, Первомайская, Чернышевского, Мира и Николаева. В Богородском округе взяли более 300 проб, а затем прочистили сети на улицах Центральная и Чехова в Старой Купавне, микрорайоне Вишняковские дачи и улице Длинная в Электроуглях.

В ведомстве отметили, что всего за июнь специалисты провели работы на более чем 70 километрах сети водоснабжения, а также на девяти километрах канализаций и очистных сооружений.