Андрей Воробьев: качество питьевой воды вырастет для 10 тысяч жителей Пушкино за 2 года | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 14:34 Андрей Воробьев: качество питьевой воды вырастет для 10 тысяч жителей Пушкино за 2 года Воробьев: качество питьевой воды в Пушкино вырастет к 2026 году

Читать 360 в

Качество питьевой воды вскоре вырастет еще у 10 тысяч жителей поселка Лесной в Пушкинском округе. Для этого проведут масштабную модернизацию. Ее запланировали провести досрочно — к 2026 году вместо 2027-го, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Жители часто жалуются на качество воды: только с начала 2023 года мы получили более двух тысяч обращений. Местный ВЗУ № 6 построили в 1962 году, и с тех пор капитального ремонта здесь не было», — сказал глава региона.

Реклама

Он подчеркнул, что все прежнее оборудование стало изношенным и технически устарело. Не было и станции обезжелезивания воды.

Изначально модернизацию запланировали до 2027 года, но срок изменится. В поселке реконструируют ВЗУ и установят станцию водоподготовки.

Хорошо понимаем желание жителей ускорить процесс, поэтому постараемся завершить строительные работы на год раньше — в 2026-м. Так более 10 тысяч человек смогут пользоваться чистой водой. Андрей Воробьев

Ранее в Пушкинском округе модернизировали водозаборные узлы № 4 и № 9. В работе остается еще семь — они находятся в самом городе Пушкино, в поселках Правдинском, Тарасовка и Левково.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».