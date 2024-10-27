Качество питьевой воды улучшили в Истре в этом году

Значительно повысилось качество воды в Истре за этот год. Этого удалось достичь благодаря новым станциям обезжелезивания.

В этом году установили пять ВЗУ в Андреевском, Карцеве, Красном Поселке, Курове и Дьякове. Также после выездной администрации по просьбам местных жителей в селе Новопетровское установят станцию обезжелезивания.

Работы начали проводить в сентябре. Уже установили здание и емкости фильтров. По планам в декабре станция должна начать работу. Она обеспечит чистой водой восемь тысяч человек.

Все эти пункты были построены в 50-80-х годах и не справлялись с нагрузкой. Но новые исправили ситуацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что региональную программу «Чистая вода» завершат в Подмосковье к 2025 году.

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