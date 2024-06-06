Качество питьевой воды повысили в поселке Поповка

Реконструкция водозаборных узлов продолжается в Дмитровском округе. В поселке Поповка недавно установили новый ВЗУ, который обеспечивает чистой водой около 400 человек. Для этого пробурили скважину глубиной 150 метров. Вода проходит очистку от примесей через станцию обезжелезивания и полностью соответствует нормам.

«ВЗУ поставляет воду в поселок Унино и поселок Поповка, качество воды на уровне, соответствует всем нормативным документам. Здесь производится загрузка в емкости, затем вода очищается и поступает жителям улучшенного качества», — рассказал исполняющий обязанности директора МУП «Некрасовский водоканал» Юрий Щербаков.

В Поповке водозаборный узел построили еще в конце 60-х годов. С тех пор оборудование устарело, а реконструкции не проводилось. Сейчас здесь появилась станция водоподготовки, работу которой уже оценили местные жители. Например, Татьяна Чаповенко разбила небольшой сад возле дома, который требует постоянного полива. Теперь гортензии, ирисы, тюльпаны и пионы будут получать чистую воду.

Новую станцию ВЗУ проверил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

За последние пять лет в Дмитровском округе запустили уже 13 станций обезжелезивания и реконструировали два ВЗУ. Это позволило обеспечить чистой водой 85% местных жителей. Еще два водозабора отремонтируют в Дмитрове и Яхроме, там работы уже наполовину завершены.

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