Качество питания в школьных лагерях проверили в Лобне

Проверка обедов для воспитанников лагеря прошла в столовой школы № 9. Специалисты Роспотребнадзора, педагоги, представители администрации и общественники оценили вкус, полезность и разнообразие блюд.

Кухня оснащена всем необходимым, чтобы готовить для ребят вкусные и полезные блюда. Повара стараются, чтобы школьные угощения не отличались от домашней еды, а дети чувствовали заботу.

Начальник лагеря Анна Доценко рассказала, что питание организовано трехразовое: завтрак, обед и полдник. Дети с удовольствием приходят в столовую, и им все нравится.

Этим летом в округе открылись шесть школьных лагерей, где отдыхают 460 ребят. Они занимаются в творческих кружках и спортивных секциях, ходят на экскурсии и концерты, а также с удовольствием подкрепляются в школьной столовой.

Председатель Общественной палаты округа Николай Курицын отметил, что несколько человек подходили и просили добавки — это самый главный показатель того, что питание вкусное. Обеды сбалансированные: картошка, мясо, суп, салат. При проверке учитывают не только вкус, но и полезность и разнообразие. Работу столовой назвали отличной.