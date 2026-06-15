Качество питания в пришкольном лагере проверили общественники в Химках

В Химках на базе школы «Перспектива» 10 июня состоялся новый этап программы общественного контроля за питанием в пришкольном летнем лагере. Родители и муниципальный депутат Наталья Каныгина проверили, чем кормят детей.

Они лично ознакомились с рационом, оценили вкус блюд и убедились, что питание юных жителей соответствует высоким стандартам безопасности.

«Пища должна приносить пользу и удовольствие растущему организму, особенно в период активного летнего отдыха. Мы строго следим за качеством поставляемых продуктов, соблюдением технологий приготовления и разнообразием рациона. Наша цель — сделать школьные завтраки и обеды не просто полезными по ГОСТу, а по-настоящему вкусными, сытными и любимыми детьми. Сегодняшняя проверка показала, что повара справляются с этой задачей на высоком уровне», — поделилась муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Представители школы «Перспектива» подробно рассказали об организации питания. Все меню готовится в школьной столовой. Продукты поступают с городского комбината питания, где санитарный контроль ведется на каждом этапе — от приемки сырья до транспортировки. Каждое блюдо имеет сертификат соответствия и готовится точно по утвержденной технологической карте.

Родителям объяснили особенности «школьных» рецептов: по санитарным правилам в блюдах минимизировано содержание соли, сахара и насыщенных жиров, острые специи полностью исключены. Также запрещается повторять одно и то же блюдо в меню в течение двух дней подряд, что обеспечивает разнообразие.

«Видеть меню на бумаге с расчетами калорийности и белков — это одно, а попробовать еду самому, поговорить с детьми за столом и увидеть их искреннюю реакцию — совсем другое. Такой формат общественного контроля с участием родителей и депутатского корпуса делает систему питания максимально прозрачной и понятной. Когда мама видит, что ее ребенок ест качественные продукты в чистой столовой, уровень доверия к школе растет», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Контроль школьного питания в Химках проходит регулярно. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов подчеркнул, что такие проверки позволяют быстро получать обратную связь от школьников и их представителей, способствуя постоянному улучшению меню и условий питания в образовательных учреждениях округа.

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