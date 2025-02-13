Качество питания в дошкольном отделении лицея № 4 проверили в Чехове

Заместитель главы муниципального округа Чехов Денис Разуваев провел мониторинг организации горячего питания в дошкольном отделении лицея № 4, он также осмотрел содержание здания и территории вблизи учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам Дениса Разуваева, особое внимание во время обхода уделили проверке работы пищеблока, качества поставляемых продуктов и условий хранения, а также санитарного состояния помещений.

«Проверили санитарно-эпидемиологическое состояние групповых помещений, прогулочных зон, пешеходных дорожек и игровых площадок», — добавил он.

Также в дошкольном отделении в скором времени начнутся работы по ремонту участка асфальтового покрытия и по замене части деревянных оконных конструкций на современные стеклопакеты. Руководству учреждения поручили следить за содержанием своей территории.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых региона уделяют повышенное внимание. В Чехове такие проверки в учебных учреждениях проводят регулярно.