Качество питания учеников проверили в Ложковской школе Солнечногорска

В рамках программы «Родительский контроль» 8 мая в Ложковской школе городского округа Солнечногорск прошла проверка школьного питания. Родители учеников вместе с депутатом Совета депутатов от партии «Единая Россия» Владимиром Красиным оценили меню завтрака.

Участники попробовали предложенный завтрак, который состоял из молочной каши, яблока, печенья и чая. После приема пищи Владимир Красин пообщался с родителями и получил от них обратную связь. Они остались довольны питанием, отметив чистоту столовой и качество блюд, а также то, что дети с удовольствием едят кашу.

Депутат подчеркнул, что в муниципалитете большое внимание уделяется питанию в образовательных учреждениях и его качество постоянно улучшается. Основываясь на своем опыте директора Раменского кадетского корпуса, он оценил организацию на «пять баллов из пяти».

«Мы стремимся создать максимально комфортные условия для детей, и активное участие родителей в этом процессе позволяет поддерживать высокие стандарты. Питание в детских садах и школах сбалансировано по содержанию калорий и микроэлементов, согласовано с профильным Министерством образования и Управлением Роспотребнадзора», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Чтобы принять участие в дегустации меню в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, родителям или законным представителям учащихся нужно обратиться к классному руководителю или социальному педагогу, а также можно подать заявку через ФГИС «Моя школа».