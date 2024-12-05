Качество питания проверили в центре образования № 33 в Богородском округе

Депутат Богородского округа Павел Ермилов вместе с представителями родительской общественности посетили Центр образования № 33, где обучаются 797 учеников. В рамках визита была проведена проверка организации горячего питания для школьников, а также обсуждены вопросы условий обучения.

В ходе проверки Павел Ермилов осмотрел столовую и пищеблок, пообщался с сотрудниками учреждения и педагогами. Особое внимание было уделено соответствию приготовленных блюд утвержденному меню, санитарному состоянию обеденного зала и кухни.

Павел Ермилов сообщил, что все блюда соответствуют утвержденному меню, а санитарное состояние помещений отвечает необходимым стандартам. Чистота и порядок в столовой заслуживают отдельного внимания, ведь это важный фактор для обеспечения безопасности питания. Замечаний по обеспечению горячим питанием не выявлено.

Отметим, что с 2020 года в Московской области реализуется проект «Родительский контроль». Он позволяет родителям школьников лично убедиться в качестве питания, попробовав блюда, которые предлагаются детям в учебных заведениях.

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