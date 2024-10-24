Качество питания проверили в школе поселка Смирновка под Солнечногорском

Качество питания и работы по благоустройству проверили в школе «Солнечная» в поселке Смирновка под Солнечногорском. На территории образовательного учреждения обновили более тысячи квадратных метров асфальтового покрытия.
Школу посетили глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и его заместитель Виктория Куракова.
«Вместе с родительским комитетом ознакомились с меню столовой и продегустировали еду для учеников. Меня заверили, что тут одно из лучших питаний во всей нашей системе образовательных учреждений. Не могу с этим не согласиться. Самое главное, что дети все довольны и приходят как на завтрак, так и на обед. Есть замечания, связанные с состоянием окон и спортзала. Будем поднимать вопрос о внесении данной школы в губернаторскую программу по капитальному ремонту»,— отметил Константин Михальков.
Благодаря проекту «Родительский контроль», который с 2020 года реализуется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, у родителей есть возможность лично проверить, чем кормят их детей в образовательных учреждениях.