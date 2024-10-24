Качество питания проверили в школе поселка Смирновка под Солнечногорском

Школу посетили глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и его заместитель Виктория Куракова.

«Вместе с родительским комитетом ознакомились с меню столовой и продегустировали еду для учеников. Меня заверили, что тут одно из лучших питаний во всей нашей системе образовательных учреждений. Не могу с этим не согласиться. Самое главное, что дети все довольны и приходят как на завтрак, так и на обед. Есть замечания, связанные с состоянием окон и спортзала. Будем поднимать вопрос о внесении данной школы в губернаторскую программу по капитальному ремонту», — отметил Константин Михальков.