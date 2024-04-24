Качество питания проверили в школе № 9 в Лобне | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 14:25 Качество питания проверили в школе № 9 в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Представители муниципалитета провели проверку качества питания в лобненской школе № 9. Первый заместитель главы администрации Лобни Владимир Зиновьев посетил школу для проверки качества предоставляемого питания.

Он ознакомился с цикличным меню, оценил соответствие заявленных блюд, обратил внимание на соблюдение правил личной гигиены детьми и санитарное состояние обеденного зала. Владимир Зиновьев пообщался с учениками и их родителями. Он выяснил их мнение о вкусовых характеристиках блюд и провел беседу с сотрудниками столовой.

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В школах Лобни все ученики с первого по четвертый класс получают бесплатные завтраки. Также бесплатное питание полагается льготникам, включая детей из семей участников спецоперации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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