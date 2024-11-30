Качество питания проверили в отделении центра «Созвездие» в Красногорске

Муниципальные депутаты совместно с представителями управления образования администрации Красногорска провели инспекцию работы пищеблока в дошкольном отделении образовательного центра «Созвездие». Это мероприятие прошло в рамках реализации партийного проекта «Новая школа».

В ходе проверки особое внимание уделялось маркировке продуктов, условиям их хранения и соблюдению санитарно-гигиенических норм. По итогам осмотра было подтверждено, что все необходимые требования выполняются.

Куратор проекта «Новая школа» Наталья Тимошина подчеркнула, что при проверке акцент делался на качество используемых продуктов и соблюдение всех этапов процесса приготовления пищи.

Подобные проверки играют важную роль в контроле качества питания в образовательных учреждениях, обеспечивая безопасность детей. Они помогают своевременно выявлять и устранять возможные недочёты, а также способствуют повышению ответственности всех участников процесса.

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