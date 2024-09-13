Качество питания проверили в Константиновской школе

Глава Домодедова Евгения Хрусталева оценила качество школьных обедов в одном из учебных учреждений округа. Она лично продегустировала блюда и пообщалась с ответственными за организацию питания.

В дегустации также поучаствовали родители школьников. Комиссии рассказали, что в меню учли требования по совместимости продуктов и сочетанию блюд.

Школьный обед стоит 75 рублей. Завтрак бесплатно предоставляют школьникам с первого по четвертый класс по решению президента страны. Также бесплатное питание в школах получают более 21 тысячи детей из семей, относящихся к льготным категориям.

«Еда для детей должна быть сбалансированной, вкусной, полезной и качественной. Меню составляют на 10 дней. Оно разработано Министерством сельского хозяйства и утверждено Роспортребнадзором. В рационе: каши, запеканки, овощное рагу, котлеты, плов, вареники с творогом, гуляш, оладьи и многое другое», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Отметим, что родители могут регулярно знакомиться с ежедневным меню и участвовать в проверках школьного питания.

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