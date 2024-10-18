Качество питания проверили в гимназии № 11 в Балашихе

Во время визита депутат осмотрела пищеблок, наличие контрольного блюда, а также пообщалась с поварами и учащимися гимназии. По словам Ченцовой, такие проверки проводят регулярно, они помогают укреплять здоровье детей и обеспечивать их качественными и полезными блюдами. Она также отметила, что сбалансированное питание в школьных столовых — под контролем депутатов «Единой России», а также качество блюд проверяют добровольцы группы «Родительский контроль».

«Питание в школах меняется в лучшую сторону: расширяется меню, в том числе с учетом пожеланий ребятишек. Оно должно быть качественным, так как дети находятся в активной фазе, как обучения, так и занятий творчеством и спортом. Этот вопрос требует нашего постоянного контроля», — подчеркнула депутат горсовета от фракции «Единая Россия» Галина Ченцова.

Регулярные инспекции пищеблоков и школьных столовых представителями «Единой России» помогают тщательно следить за соблюдением всех санитарных норм и требований.

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