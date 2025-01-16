Качество питания проверили в детском саду № 10 в Чехове

В Чехове продолжают проверять качество горячего питания в детских садах. Мероприятия проводят по поручению главы округа Михаила Собакина.

Качество горячего питания в детском саду № 10 проверил заместитель главы Денис Разуваев.

«Вместе с коллегами посетили дошкольное отделение школы № 10. Особое внимание уделили вопросу соблюдения санитарных норм, а также качеству продуктов и приготовленных блюд», — рассказал заместитель главы округа.

Комиссия установила, что продукты хранятся правильно, санитарные помещения и пищеблок соответствуют требованиям. Руководству поручили усилить контроль за организацией питания, а качество работы поставщика будет проверять администрация муниципалитета.

Денис Разуваев также проверил организацию пропускного режима, работоспособность тревожной кнопки и рабочую документацию пунктов охраны.