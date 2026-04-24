Качество питания первоклассников оценили в школе поселка Голубое в Солнечногорске

23 апреля в школе поселка городского типа Голубое городского округа Солнечногорск прошла проверка школьного питания в рамках программы «Родительский контроль», инициированной губернатором. В мероприятии участвовали родители детей, которые пойдут в первый класс этой осенью, а также депутат Совета депутатов округа от партии «Единая Россия» Николай Трофимов.

Родители попробовали обеденное меню, которое включало картофельный суп, котлету с отварным картофелем и зеленью, свежие огурцы, горошек, кукурузу и компот. После еды они оценили свежесть и качество продуктов, температуру подачи, а также то, как были сервированы блюда и заполнили чек-листы.

Школьное меню разработано в соответствии с едиными региональными стандартами и сбалансировано по калорийности и содержанию микроэлементов.

«Систематический контроль и активное вовлечение родительской общественности способствуют постоянному улучшению условий для учащихся, гарантируя им здоровое и полноценное питание», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Все родители или законные представители детей могут принять участие в дегустации меню в дошкольных и общеобразовательных учреждениях округа. Для этого нужно обратиться к классному руководителю или социальному педагогу либо самостоятельно подать заявку через ФГИС «Моя школа».