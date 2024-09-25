Качество питания детей проверили в школе № 30 в Химках

Депутат из Химок Татьяна Кавторева и заместитель главы Анна Ватутина проверили качество питания в школе № 30. Процедура проходила с участием родителей учеников.

Участники встречи обсудили тему организации питания в школе, оценили уровень санитарных норм и качество блюд.

«Школьное питание играет важную роль в развитии и здоровье детей. Правильно организованное питание обеспечивает организм ребенка необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами, что способствует его физическому и умственному развитию, повышает работоспособность и укрепляет иммунитет», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Подобные встречи в Химках проводят регулярно. Оценка качества питания позволяет оперативно реагировать на замечания родителей и предотвращать различные санитарные нарушения.

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