Качество питания детей проверили в школе № 10 в Балашихе

В рамках партийного проекта «Новая школа» депутат Московской областной думы Тарас Ефимов совместно с представителями родительского комитета и членом фракции «Единая Россия» Ульяной Кондряковой провели проверку соблюдения санитарных норм и организации горячего питания в столовой школы № 10 в микрорайоне Железнодорожный.

Тарас Ефимов отметил, что ежедневно бесплатное питание в учреждении получают порядка 600 учащихся младших классов, а всего в столовой питаются почти полторы тысячи ребят. С прошлого года у старшеклассников появилась своя буфетная зона — проект, реализованный в рамках региональной программы инициативного бюджетирования.

В ходе мониторинга школьной столовой был заполнен чек-лист по нескольким критериям, включая наличие ежедневного меню с указанием веса блюд, расписание приемов пищи детьми, а также чистоту в обеденном зале и зоне приготовления.

«Во время посещения школьной столовой мы пообщались с учащимися и персоналом. Убедились в том, что предлагаемое меню разнообразное и все санитарные нормы соблюдаются. В столовой образцовый порядок», — подчеркнула Ульяна Кондрякова.

Депутаты «Единой России» регулярно проводят мониторинг школьных столовых округа, уделяя особое внимание соблюдению мер безопасности, соответствию режиму питания детей и качеству продуктов.

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