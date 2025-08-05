Качество озимого рапса урожая 2025 года проверили в Подмосковье

филиал ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области

Фото: филиал ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области

Специалисты подмосковного филиала Центра оценки качества зерна проверили первые партии озимого рапса нового урожая, поступившие из Сергиевого Посада. В лабораторию поступили два сорта — «ЕС Дарко» и «ЕС Гидромел», всего около двух тысяч тонн. Эти семена предназначены для использования в пищевой промышленности.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона рассказали, что образцы проверяли по всем стандартам: исследовали содержание вредных веществ, таких как тяжелые металлы, микотоксины, радионуклиды и остатки пестицидов. Все результаты оказались в пределах нормы.

Особое внимание уделили проверке на наличие ГМО — их не обнаружили. Также рапс проверили на вредные примеси, включая семена клещевины, которые в пищевом сырье недопустимы. Продукт прошел и органолептическую оценку: цвет, запах и состав масла соответствуют требованиям.

По результатам всех испытаний рапс признали безопасным и качественным.