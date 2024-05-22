Качество отопления вырастет у 29 тысяч жителей Дзержинского к 2025 году — Андрей Воробьев

Магистральную теплосеть в Дзержинском полностью модернизируют к 2025 году. От нее отопление поступает для 29 тысяч человек — это половина жителей всего городского округа, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

С 60-х годов, когда ее проложили, трубы и остальное оснащение стали изношенными. Нет тепловой изоляции, появилась высокая коррозия, разрушились опоры.

После отопительного сезона и опрессовки произошел разрыв трубы, однако из-за закольцованности системы горячая вода не перестала поступать в дома. Проверка выявила наличие четырех значимых нарушений на сети.

От теплосети питаются полгорода и его основное предприятие. <...> Наша задача — в течение летнего периода полностью заменить не менее трех километров сети. Все решения приняты.

Капитальный ремонт проведут к началу отопительного сезона. Он затронет всю протяженность теплосети — это 3,1 километра.

И другие задачи

Вторая задача — урегулировать подачу тепла в многоквартирные дома в Дзержинском. Дело в том, что в некоторых из них наоборот очень сильно топят, а после этого поступают платежки с большими счетами.

Магистральная теплосеть М-5 проходит от ТЭЦ-22 до Центральной бойлерной. В прошлом году на ней произошло сразу 16 аварийных случаев, от жителей поступало большое количество жалоб на холод в домах.