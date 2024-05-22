Качество отопления вырастет у 29 тысяч жителей Дзержинского к 2025 году — Андрей Воробьев
Андрей Воробьев: главную теплосеть в Дзержинском модернизируют к 2025 году
Магистральную теплосеть в Дзержинском полностью модернизируют к 2025 году. От нее отопление поступает для 29 тысяч человек — это половина жителей всего городского округа, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
От теплосети М-5 зависят 167 домов и ключевое промышленное предприятие — Центр двойных технологий «Союз».
С 60-х годов, когда ее проложили, трубы и остальное оснащение стали изношенными. Нет тепловой изоляции, появилась высокая коррозия, разрушились опоры.
После отопительного сезона и опрессовки произошел разрыв трубы, однако из-за закольцованности системы горячая вода не перестала поступать в дома. Проверка выявила наличие четырех значимых нарушений на сети.
От теплосети питаются полгорода и его основное предприятие. <...> Наша задача — в течение летнего периода полностью заменить не менее трех километров сети. Все решения приняты.
Андрей Воробьев
Капитальный ремонт проведут к началу отопительного сезона. Он затронет всю протяженность теплосети — это 3,1 километра.
И другие задачи
Вторая задача — урегулировать подачу тепла в многоквартирные дома в Дзержинском. Дело в том, что в некоторых из них наоборот очень сильно топят, а после этого поступают платежки с большими счетами.
Магистральная теплосеть М-5 проходит от ТЭЦ-22 до Центральной бойлерной. В прошлом году на ней произошло сразу 16 аварийных случаев, от жителей поступало большое количество жалоб на холод в домах.
Другим осложнением ситуации стало то, что предприятие ЭКПО, обслуживающее теплотрассу, было на стадии банкротства. Из-за этого приняли решение полностью модернизировать объект уже силами резервного фонда.
Подмосковье реализует масштабную пятилетнюю программу по модернизации ЖКХ. Ее эффект коснется более чем 5,4 миллиона человек — это практически 2/3 жителей всего региона.
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